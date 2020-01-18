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§ NG.kz
Директор департамента добропорядочности Агентства по...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Результаты опроса

§ elektron
Re: Директор департамента добропорядочности Агентства по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4309
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же 9,6% "за"
если со вторым пунктом всё относительно и более менее ясно.
Не ну а чего, сам ничто, но хорошая родословная например... :lol:
То с первым пунктом не совсем, или совесть можно купить? :-x
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§ директор пляжа
Re: Директор департамента добропорядочности Агентства по...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как видно из не ушедшего примера совесть бесценна :lol:
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