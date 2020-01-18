elektron Re: Директор департамента добропорядочности Агентства по... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4309

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:11 Ну надо же 9,6% "за"

если со вторым пунктом всё относительно и более менее ясно.

Не ну а чего, сам ничто, но хорошая родословная например...

То с первым пунктом не совсем, или совесть можно купить?