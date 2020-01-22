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§ NG.kz
Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева рассказала о барьерах при получении услуг ветеранами Великой Отечественной войны. Она указала, что, по данным Минтруда, из 1016 участников войны 158 получают специальные социальные услуги на дому.
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§ drakon
Re: Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 30 лет, хоть одно умное
предложение от депутатов... 8-) :-o
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* сайлау курманов
Re: Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3442
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]у младшему участнику войны больше 80 лет. И[/b
Так войне этой самой скоро восемьдесят лет, когда они воевать то успели, с пелёнок что-ли?
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