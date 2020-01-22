abaika95 Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2794

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:40 Цитата-//Также Есенееву назначили принудительное лечение от наркомании, так как у него, по заключению врача, есть психические расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов.//









Надо было ещё приехавших "циркачей" из Нур-султана,Актобе и Алматы проверить на адекватность) явно же под средствами какими-то ходят)





Ой ой сейчас еще Сталкер придет и скажет что эти наркоманы-герои пострадали за правду) режЫм лютует!!! На целый год посадили!!!





Интересно в свободолюбивой Франции,за участие в экстремистской органазиции сколько бы дали?)



А даже за примером далеко ходит не надо,экстремистская организация ОАS пытавшаяся свергнуть Де Голля в 60-ых,большинство участников казнены через повешение) демократично чо!)