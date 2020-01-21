Цитата: drakon:

мне кажется, что с пожизненным сроком - переборщили...

за 2 убийства???! переборщили?



При этом администрация учреждения, где отбывал наказание Игентай Сопыжанов, охарактеризовала его отрицательно. За четыре года у него было пять взысканий. Но суд отпустил осуждённого, 8 февраля он освободился из учреждения средней безопасности УК-161/4 Костанайской области.



вся суть местной исполнительной системы..



но не могла встретиться с участковым, который всё время был занят. - судить и участкового за халатность.