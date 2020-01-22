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§ NG.kz
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержать подсудимых приехали несколько десятков человек из Актобе, Нур-Султана и Алматы. Они обвиняли прокурора в том, что та тихо читает и «мямлит», и, несмотря на запрет судьи, снимали процесс и транслировали в прямом эфире в Facebook.
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§ alex_60
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почти простили можно сказать.
дали подумать как дальше жить.
у осужденных лица уже не такие веселые,
как при первом заседании.
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§ maxsaf
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мамин и сдал походу))
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§ Козлов я
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2794
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Также Есенееву назначили принудительное лечение от наркомании, так как у него, по заключению врача, есть психические расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов.//




Надо было ещё приехавших "циркачей" из Нур-султана,Актобе и Алматы проверить на адекватность) явно же под средствами какими-то ходят)


Ой ой сейчас еще Сталкер придет и скажет что эти наркоманы-герои пострадали за правду) режЫм лютует!!! На целый год посадили!!!


Интересно в свободолюбивой Франции,за участие в экстремистской органазиции сколько бы дали?)

А даже за примером далеко ходит не надо,экстремистская организация ОАS пытавшаяся свергнуть Де Голля в 60-ых,большинство участников казнены через повешение) демократично чо!)
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