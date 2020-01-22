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≡ Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Названы самые "умные" города Казахстана. Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, замыкает тройку цифровых лидеров страны Уральск. Костанай оказался на 11 месте.
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§ maxsaf
Re: Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всем виноваты скамейки с зарядкой. Местные ими не пользовались. Понаехавшие - сломали. Вот и рейтинг так себе. :lol:
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§ maxsaf
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще смарт-центр забыли видимо посчитать. С ним Уральск бы уже пыль глотал )
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§ alex_60
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7060
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И еще смарт-центр


короче один ип с кафе отбросил с 3 на 11 место.
а может даже с первого.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 12:56]
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§ maxsaf
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну дык это вам не скамейки, 200 лямов, и еще 250 сказали попозже донесут. )
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§ Тот самый
Re: Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
скамейки с зарядкой


Ага ))) За цену той скамейки можно было с ближайшего столба проложить 220В, поставить там зарядную станцию с шкафчиками и лет за 10 вперёд электричество оплатить. Причем, и установили не правильно - у них панели солнечные сориентированы были на северо-восток. "Умный" пешеходный переход на Тарана - Повстанческой ещё есть, сейчас его лазерные датчики завалили снегом, где-то в глубине сугроба светит красным.

Вот скорее всего для таких рейтингов это всё и делалось. Ну, тогда еще тестирование акиматовских работников на знание всех этих новинок нужно включить в тот рейтинг. Потому что сейчас они даже работу принять у подрядчика не могут. Не соответствуют наши чиновники реалиям умных городов, так сказать.
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§ maxsaf
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
сейчас его лазерные датчики завалили снегом, где-то в глубине сугроба светит красным.

Надо было лазеры помощнее брать, щас бы сугробы ими плавили ))
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