/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
Читать новость

§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//? Эти люди зачастую со своей позицией, отстаивают свою точку зрения, не отказываются от своих взглядов даже под страхом уголовной ответственности и наказания. Как к этому относиться - дело лично каждого//



Цитата-//чем именно запрещено "поддерживать сторонников" чего-либо?! Хочу поддерживаю, не хочу не поддерживаю того или иного сторонника, дело хозяйское.//



Ну логично) ещё я знаю что игиловцы везде отстаивают свою точку зрения даже под страхом своей смерти твердят что смерть неверным
Их тоже поддерживает интересно? Или сочувствует? Не ну а что, Свободолюбивые люди,идут против власти,для него наверно кумиры
Че Гевару же любит,убивавшего Кубинских крестьян за отказ во вступление в их славный партизанский отряд (всякое было)

Вообщем человек должен потребителей защищать а его несёт в какие-то политические дебри...
Занимался бы уже конкретно политикой
Профайл

§ alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
суд то когда состоится?

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 11:44]
Профайл

* drakon
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18381
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
суд то когда состоится?

А чё, ещё не состоялся?... :lol: :-o
Профайл

* Rexyn
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 183
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 22.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
суд то когда состоится?

Приговор уже огласили. Журналист готовит материал.
Профайл

* Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообщем человек должен потребителей защищать а его несёт в какие-то политические дебри

Вот тут я точно никому и ничего не должен. Где должен - там и делаю. А здесь я такой же пользователь, высказывающий своё ЛИЧНОЕ мнение, и вам уж точно ничего не должен. Вас тоже несёт везде и лезете в каждую тему, уж без вас разберусь, где и что мне комментировать.

Цитата:
abaika95:
Ну логично)

Ещё бы. А что нелогичного? Их что? Кто-то в чём то признал виновными? То что так считают где-то в полиции по политически ангажированным делам по обвинению, по сути, не в обыкновенном экстремизме, а в политическом - из этого не следует, что, во-первых, они уже являются экстремистами, во-вторых, что их поддерживать нельзя. Как минимум, пока нет вступившего в законную силу приговора суда о признании виновными, поддерживать можно кого угодно. Остальное всё лишь ваша обычная демагогия с ИГИЛ и прочем. Сравнили тоже... Или террористов, признанных таковыми на международном уровне, или местную какую-то политическую возню.


Цитата:
abaika95:
от его провокаций на национальные темы

Вам померещилось. Там образно было написано об уровне цивилизации, применено сравнение, которое лично для себя счёл возможным. И о национальном вопросе вообще не слова не было. Как говорится, у кого что болит!.. И было написано, что для папуасов тоже Франция не авторитет только из-за того, что чуть выше у вас же там и была дискуссия относительно решения суда Франции. Вот и весь смысл сказанного был - что решения судов, действующих в условиях независимости, для папуасской политической и судебной системы - не авторитет. Не понимаете образы и сравнения, несете ерунду как обычно дальше, про какие то там национальности и т.д., о которых и речи не было)))) А мне уже это наскучило про папуасов и пигмеев и их уровне)))
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 3
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх