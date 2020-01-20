Сталкер Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в... #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 425

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:10 Цитата: abaika95:

Вообщем человек должен потребителей защищать а его несёт в какие-то политические дебри

Вот тут я точно никому и ничего не должен. Где должен - там и делаю. А здесь я такой же пользователь, высказывающий своё ЛИЧНОЕ мнение, и вам уж точно ничего не должен. Вас тоже несёт везде и лезете в каждую тему, уж без вас разберусь, где и что мне комментировать.



Цитата: abaika95:

Ну логично)

Ещё бы. А что нелогичного? Их что? Кто-то в чём то признал виновными? То что так считают где-то в полиции по политически ангажированным делам по обвинению, по сути, не в обыкновенном экстремизме, а в политическом - из этого не следует, что, во-первых, они уже являются экстремистами, во-вторых, что их поддерживать нельзя. Как минимум, пока нет вступившего в законную силу приговора суда о признании виновными, поддерживать можно кого угодно. Остальное всё лишь ваша обычная демагогия с ИГИЛ и прочем. Сравнили тоже... Или террористов, признанных таковыми на международном уровне, или местную какую-то политическую возню.





Цитата: abaika95:

от его провокаций на национальные темы

Вам померещилось. Там образно было написано об уровне цивилизации, применено сравнение, которое лично для себя счёл возможным. И о национальном вопросе вообще не слова не было. Как говорится, у кого что болит!.. И было написано, что для папуасов тоже Франция не авторитет только из-за того, что чуть выше у вас же там и была дискуссия относительно решения суда Франции. Вот и весь смысл сказанного был - что решения судов, действующих в условиях независимости, для папуасской политической и судебной системы - не авторитет. Не понимаете образы и сравнения, несете ерунду как обычно дальше, про какие то там национальности и т.д., о которых и речи не было)))) А мне уже это наскучило про папуасов и пигмеев и их уровне)))