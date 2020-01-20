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≡ Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
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§ alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается " весь Рудный" поддерживает сторонников запрещённой в Казахстане экстремистской организации.так понимаю на это должна быть реакция закона.
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§ alex_60
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поддержка сторонников запрещенной в стране организации,а слово не воробей, вылетит, не поймаешь,как мы видим,
Должна оцениваться также.
Как и самих сторонников.
По другому никак.
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§ Butch
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Получается " весь Рудный" поддерживает сторонников запрещённой в Казахстане экстремистской организации

Вы не правы, Алекс, не весь. Как минимум один человек не поддерживает :-)
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§ alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы не правы,

Я это знаю и понимаю. Конечно нет
Но этот трибун тут всегда выступал как "весь Рудный".
Пусть обозначит, что это он, один,
Так считает.вопрос то такой, за который придётся ответить..

[Исправлено: alex_60, 21.01.2020 - 18:59]
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§ alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И говорить а я че я ниче, не получится.
Однозначно.
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§ Butch
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но этот трибун тут всегда выступал как "весь Рудный"

Не заметил такого, честно. Если только в отношении "колеса". Там да, что-то такое проскальзывало. Однако в том конкретном случае не думаю что он сильно погрешил против истины. Из моих знакомых (это очень маленький круг людей), например, не нашлось тех, кто бы считал это строительство практичной тратой бюджетных средств. :-)
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* Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


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Сообщений: 425
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поддержка сторонников запрещенной в стране организации

С Вами всё нормально? А то как напишите, и думай - понимает ли вообще человек саму суть того, о чём пишет... "Поддержка сторонников" - а чем именно запрещено "поддерживать сторонников" чего-либо?! Хочу поддерживаю, не хочу не поддерживаю того или иного сторонника, дело хозяйское. Запрещено участвовать в запрещённой организации. А про поддержку сторонников нигде ничего не видел.

А так, сугубо моё личное мнение, человек в своём уме не будет вещать о некой "реакции закона" за "поддержку сторонников" чего-либо. Если глазки чуть приоткрыть и малость вдуматься, то в статье идёт речь о том, что суд только начался, виновные лица ещё даже нур-судом пока не назначены. А по сему, действует презумпция невиновности. Даже они не признаны сторонниками какой-либо запрещённой организации... Не говоря о том, что сторонникам чего-либо сторонников иметь не возбраняется)))

Это же до какого маразма уже дошли, что некоторые считают, что за поддержку подсудимых, пока даже не признанных в чём-либо виновными, должна быть реакция закона! И кто эти люди? Хочу видеть их справку! :lol: :lol: И к слову, о поддержке их я не писал. А считать это судилище позорным - моё личное дело и моё право, ни вас и ни кого другого это точно не касается, хочу и считаю, хочу высказываюсь о том, что считаю)))) Не нравится - обратитесь с заявлением в полицию :lol: :lol:
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* Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И говорить а я че я ниче, не получится

Ещё раз. Тут речь о лицах, не признанных в чём-либо виновными. Хочу поддерживаю, не хочу не поддерживаю. Моё личное дело. Или вы их уже признали виновными в чём-либо?))) Ну тогда вам к врачу, а не тут предупреждения сыпать о том, что получится, а чего не получится... Пока получалось, да и получаться дальше будет! :lol: :lol:
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* Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вопрос то такой, за который придётся ответить..

Значит так, если ответить не придётся, будет у нас шестидесятый обыкновенным пустозвоном. И не более!))))))
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§ alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оценим "аргументы " скрывающегося "юриста"

Цитата:
Сталкер:
С Вами всё нормально?

Цитата:
Сталкер:
человек в своём уме не будет

Цитата:
Сталкер:
до какого маразма уже

Цитата:
Сталкер:
Хочу видеть их справку!

Цитата:
Сталкер:
Ну тогда вам к врачу,

Цитата:
Сталкер:
шестидесятый обыкновенным пустозвоном


раскрутить его на проверку адекватности оказалось так просто.
не выдержал.какой к черту юрист.какая адекватность.
рядом не стояли. лечиться надо.
даже как то жалко его.
поддерживает двк,поносит страну, прячется в кустах.
веселая жизнь.
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§ КГСПС
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.01.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Да просто 0 уберёт и всё.
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* Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поддерживает двк

Ссылку или цитату на меня, где речь о том, что я поддерживаю или поддерживал ДВК. Или опять пустозвоним? Или считаем, раз кого-то предали суду по обвинению в том, что они что-то там поддерживают, сразу все должны их порицать и поддержать их никто не вправе? Эти люди зачастую со своей позицией, отстаивают свою точку зрения, не отказываются от своих взглядов даже под страхом уголовной ответственности и наказания. Как к этому относиться - дело лично каждого. Из них делают мучеников - мучеников и получают! А теперь хотят сказать, что нельзя относиться к ним как к мученикам - ибо это поддержание?!))) Адекваты прям))))

Можно сочувствовать таким людям, но от сюда никак не следует, что сочувствующий сторонникам этой организации является сторонником самой организации. Не получится навязать иную точку зрения. Ибо не фиг указывать мне как мне думать и как смотреть на те или иные вещи)))

Цитата:
alex_60:
поносит страну

Страна сама себя поносит. Для этого усилий прикладывать не надо. А носить розовые очки и петь оды государства - это без меня. И вообще, для начала бы разницу просекли между страной и государством...)))

Цитата:
alex_60:
прячется в кустах.

Знаете где я? И что прям прячусь?! А ещё пишете, что меня лечить надо! :lol: :lol:
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§ Гога
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
раскрутить его

----С вашим -то опытом - пара минут 8-)
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Насколько мне известно, свободная Франция не является авторитетом для пигмеев или папуасов, так как не входит в состав их племён//




Даже если абстрогироватся от его провокаций на национальные темы,то с исторического и политического подхода он написал какой-то бред)

Откуда ему известно? он жил в племени папуасов?)

Даже если жил (не удивлюсь) то папуасы древнейшие жители Папуа-Новой Гвинеи бывшей колонии Нидерландов,Британии и Германии с чего они вообще должны смотреть на свободную Францию?) Она им что шла что ехала


Так же и с пигмеями,мелкий народец живущий в центральной Африке,там тоже свободолюбивой Францией не пахло,пигмеи даже Французов то не часто наверно видят)

Если его логикой идти,то и Американцы в своих внутренних (племенных как он называет,ну ему ближе наверно) делах не очень засматриваются на Францию
Для Британцев-Франция исторически не авторитет
Да даже для соседки РФ
А для Сталкера авторитет) из какого он интересно племени?)
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Интересная аватарка. А ваша организация случайно не запрещена в КЗ? ))
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