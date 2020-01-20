Сталкер Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в... #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 425

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:16 Цитата: alex_60:

поддержка сторонников запрещенной в стране организации

С Вами всё нормально? А то как напишите, и думай - понимает ли вообще человек саму суть того, о чём пишет... "Поддержка сторонников" - а чем именно запрещено "поддерживать сторонников" чего-либо?! Хочу поддерживаю, не хочу не поддерживаю того или иного сторонника, дело хозяйское. Запрещено участвовать в запрещённой организации. А про поддержку сторонников нигде ничего не видел.



А так, сугубо моё личное мнение, человек в своём уме не будет вещать о некой "реакции закона" за "поддержку сторонников" чего-либо. Если глазки чуть приоткрыть и малость вдуматься, то в статье идёт речь о том, что суд только начался, виновные лица ещё даже нур-судом пока не назначены. А по сему, действует презумпция невиновности. Даже они не признаны сторонниками какой-либо запрещённой организации... Не говоря о том, что сторонникам чего-либо сторонников иметь не возбраняется)))



Это же до какого маразма уже дошли, что некоторые считают, что за поддержку подсудимых, пока даже не признанных в чём-либо виновными, должна быть реакция закона! И кто эти люди? Хочу видеть их справку! И к слову, о поддержке их я не писал. А считать это судилище позорным - моё личное дело и моё право, ни вас и ни кого другого это точно не касается, хочу и считаю, хочу высказываюсь о том, что считаю)))) Не нравится - обратитесь с заявлением в полицию