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Страница 538 из 538«1...536537538
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4309
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Не верное рассуждение. Там произошло видоизменение имеющего быть места языка или возможно наоборот сохранение старого говорного, при изменении самого языка в Англии. Как и в Австралии. Или Французского в бывших колониях или того же немецкого На территории бывшей России и СССР. Но никто его насильно не менял.

[Исправлено: elektron, 21.01.2020 - 18:21]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Форк английского произошел во времена без интернета и связи. Щас такое трудно представить.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4309
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Форк английского произошел во времена без интернета и связи. Щас такое трудно представить.

Да и Россия с СССР страшные вещи было. Люди 300 лет прожили и русскому языку так толком и не научились было. Да Мама, потому как в школу ходила, а бабушка и прочие пожилые, только с акцентом сильным, порой очень неправильно (смешно было), говорили на русском. А тут во какие замашки. С казахским то не определились, но уже им и русский на латинице подавай.
Зачем изобретать велосипед? Не от большого ума однако? :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 21.01.2020 - 19:12]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12388
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.01.20 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но никто его насильно не менял.

Я про насильно и не говорю. Я говорю про то, что лет через 100-200 русский язык в Казахстане изменится и будет отличаться от русского языка в России. Латиница - не панацея, но, возможно, увидят и в ней преимущество.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 03:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я говорю про то, что лет через 100-200 русский язык в Казахстане

Не будет. Если забор не построют ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Люди 300 лет прожили и русскому языку так толком и не научились было//


Какие люди?)
Где прожили?)


Вы про немецких колонистов которые Русский начали учить только после выселения в Казахстан?)
Или про Кадырова который на Русском языке действительно плоховато разговаривает?)
Хотя и в том и в том примере временная рамка в 300 лет не подходит,хм......
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
бабушка и прочие пожилые, только с акцентом сильным, порой очень неправильно (смешно было), говорили на русском

Я буду как та бабушка. На смешном английском, внуков веселить ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Интересная аватарка. А ваша организация случайно не запрещена в КЗ//



Какая моя организация?)
Уточните
У вас кстати тоже Ава неплохая,аниме любите?)
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