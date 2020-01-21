Козлов я Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 676

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:36 Цитата: Тот самый:

Номера-то матершинные )) Может в этом всё дело?

Я бы вам показал одно фото с каз.номером, но,боюсь, модеры сразу его почикают... Хотя он стоит на машине.