Цитата: «Для того чтобы казахстанцы были в "буквенном" единстве, важно, чтобы как казахский, так и русский были переведены на латиницу. Для достижения этой цели важно создать русский латинский алфавит», - объясняет автор.

https://www.caravan.kz/articles/v-kazakhstane-predlozhili-perevesti-na-latinicu-ne-tolko-kazakhskijj-no-i-russkijj-yazyk-obzor-kazakhskoyazychnojj-pressy-1320-yanvarya-602729/

Добрались уже и до русского)) В бреду что ли пребывают некоторые люди. Предлагаю арабский перевести на латиницу, не, ну а чО они.

А вот еще :

Цитата: Марат Кайсарбекулы сделал заявление акимату Аркалыка, маслихату и старцам региона, сообщает sn.kz. По его словам, вся ведущаяся работа в округе незначительна. «Возьмем к примеру поселения «Родина», «Новый», «Западный», «Дорожник», «Камыши», «Северный», которые идут в продолжение с городом. Уже прошло 30 лет, с тех пор как мы получили независимость. Ни одно из этих названий все еще не поменяли», - отметил молодой человек.

Может наших деятелей по переименованию туда заслать)А то в Аркалыке как то вяло с этим оказывается.