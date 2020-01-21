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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---- 96 лет назад умер Ленин
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
96 лет назад умер Ленин

Ну ты то его видел живым.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5066
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс обычно белый и пушистый, а сегодня прям колючка. Кто-то выбесил?))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога пропал.
спит как всегда на заходе солнца наверное.
или В Москву,в Мавзолей поехал.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто-то выбесил?))

Да мало ли да же здесь людей норовящих его поддеть как-нибудь?! :-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5066
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да мало ли да же здесь

Я за такое не в курсе )) тут его наоборот в друзья по 100 раз зовут ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Юстас на связь вовремя не вышел 8-) 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Юстас на связь вовремя

Кто опоздал, тот опоздал. :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в Мавзолей поехал

----Зачем ?? В центре города 20 января установили отреставрированный монумент Владимиру Ленину и матросу.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
монумент Владимиру Ленину и матросу.

История - возвращается... :lol: :oops:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

----Ранее памятник находился на территории Масло-жирового комбината. Мэр города отметил, что восстановление памятника не несло политической окраски, так как в городе сохраняют исторические монументы и одновременно развивают современное искусство.
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§ Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


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Сообщений: 828
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.01.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Для того чтобы казахстанцы были в "буквенном" единстве, важно, чтобы как казахский, так и русский были переведены на латиницу. Для достижения этой цели важно создать русский латинский алфавит», - объясняет автор.

https://www.caravan.kz/articles/v-kazakhstane-predlozhili-perevesti-na-latinicu-ne-tolko-kazakhskijj-no-i-russkijj-yazyk-obzor-kazakhskoyazychnojj-pressy-1320-yanvarya-602729/
Добрались уже и до русского)) В бреду что ли пребывают некоторые люди. Предлагаю арабский перевести на латиницу, не, ну а чО они.
А вот еще :
Цитата:
Марат Кайсарбекулы сделал заявление акимату Аркалыка, маслихату и старцам региона, сообщает sn.kz. По его словам, вся ведущаяся работа в округе незначительна. «Возьмем к примеру поселения «Родина», «Новый», «Западный», «Дорожник», «Камыши», «Северный», которые идут в продолжение с городом. Уже прошло 30 лет, с тех пор как мы получили независимость. Ни одно из этих названий все еще не поменяли», - отметил молодой человек.

Может наших деятелей по переименованию туда заслать)А то в Аркалыке как то вяло с этим оказывается.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5066
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Может наших деятелей

Они еще с Заречным не разобрались. Не совсем понятно, как тут "За" не заметили.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Добрались уже и до русского))



Наверное время пришло :-x
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12387
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.01.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Добрались уже и до русского)) В бреду что ли пребывают некоторые люди.

Позволю себе порассуждать, что в каком-нибудь далёком будущем такое может случиться. Вот великобританцы колонизировали Америку и теперь там английский несколько отличается от английского британского. В Казахстане, если совсем от русского отказываться не будут, может появиться "облегчённая версия" русского языка. Если эта версия продержится сотню лет - она вполне может официально стать "казахским русским" языком. Ну а там и до латиницы рукой подать. Правда, преимуществ совсем никаких. И, кстати, в 30-х годах, вроде, обсуждался вопрос перехода русского языка на латиницу.
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