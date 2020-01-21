----Ранее памятник находился на территории Масло-жирового комбината. Мэр города отметил, что восстановление памятника не несло политической окраски, так как в городе сохраняют исторические монументы и одновременно развивают современное искусство.
«Для того чтобы казахстанцы были в "буквенном" единстве, важно, чтобы как казахский, так и русский были переведены на латиницу. Для достижения этой цели важно создать русский латинский алфавит», - объясняет автор.
Марат Кайсарбекулы сделал заявление акимату Аркалыка, маслихату и старцам региона, сообщает sn.kz. По его словам, вся ведущаяся работа в округе незначительна. «Возьмем к примеру поселения «Родина», «Новый», «Западный», «Дорожник», «Камыши», «Северный», которые идут в продолжение с городом. Уже прошло 30 лет, с тех пор как мы получили независимость. Ни одно из этих названий все еще не поменяли», - отметил молодой человек.
Может наших деятелей по переименованию туда заслать)А то в Аркалыке как то вяло с этим оказывается.
Змея Подколодная: Добрались уже и до русского)) В бреду что ли пребывают некоторые люди.
Позволю себе порассуждать, что в каком-нибудь далёком будущем такое может случиться. Вот великобританцы колонизировали Америку и теперь там английский несколько отличается от английского британского. В Казахстане, если совсем от русского отказываться не будут, может появиться "облегчённая версия" русского языка. Если эта версия продержится сотню лет - она вполне может официально стать "казахским русским" языком. Ну а там и до латиницы рукой подать. Правда, преимуществ совсем никаких. И, кстати, в 30-х годах, вроде, обсуждался вопрос перехода русского языка на латиницу.
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