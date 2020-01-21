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§ NG.kz
В Казахстане убийцу ребёнка впервые приговорили к пожизненному заключению. Обстоятельства дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это первый случай после принятия поправок в Уголовный кодекс, по которым за убийство ребёнка назначается пожизненное лишение свободы. За полгода до трагедии Игентая Сопыжанова отпустили условно-досрочно из колонии в Костанайской области.
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§ Vit
В Казахстане убийцу ребёнка впервые приговорили к пожизненному заключению. Обстоятельства дела
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.01.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, а понтов то сколько трусливых.( прошу в моей смерти винить МВД) да сдохни собака, по тебе не кто плакать не будет.

[Исправлено: Vit, 21.01.2020 - 16:38]
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§ 3DO
Re: В Казахстане убийцу ребёнка впервые приговорили к...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 21.01.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, 17-20/пожизненное, как обычно, будет для мужчин же, да? За аналогичные преступления женщин, срок можно смело уменьшать в несколько раз, ибо там будет состояние аффекта/послеродовой стресс/ПМС/онижеженщины и т. п. смягчающие обстоятельства.
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