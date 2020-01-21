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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Че это? Кто знает?/



Бывший пионер лагерь)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот увеличил.


похоже трактором кто-то "нарисовал"
в америках часто рисунки на полях с пшеницей например
выкашивают,потом с нло связывают.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: и ты уже был в это время в эфире кстати.
Модер слишком быстро почикал. Опять что-то оригинальное про барсуков? ))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Опять что-то оригинальное про барсуков? ))


на те же грабли не буду пока.
жду ответа.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Смех продлевает жизнь

100процентно этому окружению он жизнь продлил
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Там один, во втором ряду справа, бесстрашный ))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
этому окружению он жизнь продлил


наверное шутку рассказал, как один заснул во время его речи,
и его того.. расстреляли из зенитного орудия.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
100процентно этому окружению он жизнь продлил

Помоему это Планшет, сделанный на КОстанайском,
телевизорном заводе. Вот они и смеются...
:lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 21.01.2020 - 12:17]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Помоему это Планшет, сделанный на КОстанайском, телевизорном заводе.


очень смешно.
ха-ха-ха.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
очень смешно. ха-ха-ха.

Молодец,
+1 день :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после ночи наступило похмелье у "борца".

[Исправлено: alex_60, 21.01.2020 - 15:51]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
+1 день


значит у тебя -1.

[Исправлено: alex_60, 21.01.2020 - 16:14]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
продолжение следует.
несмотря на.
ну-ну.
посмотрим.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и тема другая совсем.
непонятно.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот они и смеются...


ну что, больше шуток на сегодня нет?
иссяк запас остроумия.
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