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≡ Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
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§ abaika95
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//для каких-нибудь пигмеев или папуасов?//


Цитата-//них же суверенитет, у пигмеев и папуасов.//


Цитата-//так и смотрят все остальные - как на пигмеев и папуасов//


Цитата-//они не просятся в Совет ООН по правам человека, ибо знают, что низззя туда со свиным рылом//


Цитата-//отличие от местных пигмеев и папуасов//



Рад что Сталкер вернулся) особенно с такой речью) так жидко обо.... Надо уметь) даже серый так не сможет)

Вот теперь думаю стало понятно что руководитель ЦЗПП г. Рудного не защитой потребителей озабочен) а просто от того что не любит местных "свинорылых папуасов и пигмеев" которые кичатся ещё "своим суверенитетом" и занят своей деятельностью

Молодец,браво) от того и на суды наверно не ездите? Боитесь что местные "папуасы и пигмеи со своим суверенитетом" вам атата сделают?) А ещё прикрывается мнимой погоней гбшных бармалеев)

Тьфу)
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* alex_60
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
alex_60


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Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посадят их.
даже не сомневаюсь.
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* alex_60
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Рад что Сталкер вернулся) особенно с такой речью) так жидко обо.... Надо уметь) даже серый так не сможет)


нет ,ну а че.
юрист высказал свое мнение с точки зрения юриста.
юридические термины.
привел серьезные аргументы.
ну совпало,как у серули,или еще лучше, бывает.
на это можно не обращать внимание.
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу Сталкера кто-то сильно выбесил ))
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§ abaika95
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//привел серьезные аргументы.//



Цитата-//Походу Сталкера кто-то сильно выбесил//


Выбесил или он пьяный это писал уже не важно) Главное он показал свое нутро,сказал все что думает о местном населении,государстве)

Не спорю если б это серый написал даже внимание можно не обращать) тот так любит родину) но человек который позиционирует себя как народного защитника от коррупционного произвола властей) юриста и защитника прав потребителей) и так отзываться о народе о потребителях за которых ты так упоенно радеешь....


Лицемер обыкновенный получается




Цитата-//посадят их.даже не сомневаюсь.//


Ну и зря,дали бы 15 суток и ещё 15 сверху за срыв заседания) а так "мучеников" плодят...
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* alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Главное он показал свое нутро,сказал все что думает о местном населении,государстве)


я такую мысль уже высказал.
с утра.
во флуде.
#8015/

[Исправлено: alex_60, 21.01.2020 - 10:28]
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Жаль, теперь не узнаем, была ли там вообще мысль )))
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* alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жаль, теперь не узнаем


там кроме мысли и конкретные факты были.
и ты уже был в это время в эфире кстати.
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* alex_60
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну и зря,дали бы 15 суток


ну может еще 15 906 000 штраф присудят.
вместо двух лет.
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§ Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот теперь думаю стало понятно что руководитель ЦЗПП г. Рудного не защитой потребителей озабочен) а просто от того что не любит местных "свинорылых папуасов и пигмеев" которые кичатся ещё "своим суверенитетом" и занят своей деятельностью

Где я что-то о населении и потребителях написал? Папуасы и пигмее - носители идеологии вот такового вот суверенитета - сами без всех разберёмся, что хотим, то и делаем ибо это сугубо наше внутреннее дело, нечего к нам лезть со своим инструментарием международной правовой защиты (забыв, что у самого такого суверенного государства есть ещё и международные обязательства в области защиты прав и свобод человека причём как раз таки на международном уровне).

У меня вообще-то мухи отдельно, котлеты отдельно всегда. А своё личное отношение к коррупционерам и ворам никогда не скрывал, да и к этой всей власти в целом тоже не скрывал и не скрываю. Что не понятного? Мысль у меня простая. После развала СССР под видом строительства рыночной экономики более или менее работающую построили на бытовом уровне, а чуть выше - воровскую, грабительскую, кумовскую, какую угодно, но не рыночную точно. Отсюда и проблемы остальные в других сферах, в том числе и правоохранительной. Кого-то такое положение дел внутри собственной страны не устраивает.

Ну а что происходит сейчас - это и так очевидно, под видом борьбы с экстремизмом борются непонятно с чем, по сути со своими оппонентами из того же населения власть и борется, с обыкновенным инакомыслием - думаете не правильно, думать и считать правильно надо вот так вот...

Вы сами же написали, ... - плодя при этом мучеников. При этом такая страна во всеуслышание заявляет, что желает членствовать в Совете ООН по правам человека. Видимо, всё хорошо у себя с правами человека (смотря особенно на вот такие вот позорные судилища и систематическое игнорирование Казахстаном требований Комитета ООН по правам человека). Что? Уже пора в члены Совета ООН, других учить, как надо и как правильно?))))

Так что папуасы и пигмее, если не понятно, что я имел в виду - это обыкновенные варвары, то бишь Карфаген...)))) А у нас варвары далеко не все, что у нас все являются папуасам и пигмеями я вот точно не писал. Но на нас на всех из-за каких-либо конкретных действий наших же властей другие страны вполне могут смотреть, как на варваров обыкновенных, папуасов и пигмеев - та же самая свободная Франция... Проще говоря, мы все можем выглядеть такими в глазах цивилизованных стран. Что-то не так? Не можем и не выглядим разве?
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Где я что-то о населении и потребителях написал? Папуасы и пигмее - носители идеологии вот такового вот суверенитета//



Цитата-//Какая на фиг свободная Франция может быть авторитетом для каких-нибудь пигмеев или папуасов?)))) У них же суверенитет, у пигмеев и папуасов... Во как! /палец вверх/ Для них внутренние дела племени - сугубо внутренние, там тоже о международных инструментах правовой защиты не слышали и знать не знают. Ибо всё сами)))) Ну на них так и смотрят все остальные - как на пигмеев и папуасов, чо с них взять то?//


Так тут недавно обиженка наш не наш земляк выражался) все мягко говоря "титульники" для него были понаехавшими из аулов,без культуры,истории и тому подобное)

Вот вы Сталкер сейчас заняли его место,молодес- папуасы мы значит,пигмеи свиноралые.....

И ваши отмазки


Цитата-//А у нас варвары далеко не все, что у нас все являются папуасам и пигмеями я вот точно не писал. Но на нас на всех из-за каких-либо конкретных действий наших же властей другие страны вполне могут смотреть, как на варваров обыкновенных, папуасов и пигмеев//

Уже не нужны)
Написали и написали что теперь юлить,ненаш земляк вон не отмазывался чё думал то и писал,вот и мы теперь знаем что вы думаете ....


Пысы
Я такто к вам относительно положительно относился,даже во время вашего месячного "бегства" от "ужасной" модерации
А вы значит сразу с оскорблений зашли,некрасиво
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§ Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И ваши отмазки

Цитата:
abaika95:
Уже не нужны)

Понимайте написанное, как хотите!))) Толкуете так, как интереснее или выгоднее. Я написал, что имел в виду и почему. Ещё бы я отмазывался - оно мне не за чем. Как считаю, так и изложил. Даже с сотню примеров могу привести, но не за чем. Лишь один - когда папуасы или пигмеи на свой суд племени вызывают не более не менее, а целый Комитет ООН по правам человека!)))) Ну и кто они в глазах других? Не папуасы и не пигмеи? :lol: :lol: Можете считать их кем угодно, слугами государевыми, чиновниками добропорядочными - а для меня они папуасы и пигмеи, да и многие другие на них так же посмотрят! 8-)
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§ Ольга Колоколова
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2391
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.01.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от вы Сталкер сейчас заняли его место,молодес- папуасы мы значит,пигмеи свиноралые.....
Абайка, то чем вы сейчас занимаетесь, называется, на мой взгляд, провокация и прямое разжигание национальной розни. Причем злонамеренное и планомерное. И если у Сталкера его, прямо скажем, не очень удачный образ можно трактовать двояко, то у вас все вполне однозначно. Хватит уже воду мутить. Это предупреждение.
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§ Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
И если у Сталкера его, прямо скажем, не очень удачный образ можно трактовать двояко

Насколько мне известно, свободная Франция не является авторитетом для пигмеев или папуасов, так как не входит в состав их племён. Это я достоверно знал, но могу ещё, конечно, и уточнить, какие у них там сейчас взаимоотношения у тех племён и свободной Франции))) Если на то есть необходимость...)))
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хватит уже воду мутить. Это предупреждение/


Я вас понял,спасибо что не почистили и дали высказать свое мнение на мнение)



Цитата-//Насколько мне известно, свободная Франция не является авторитетом для пигмеев или папуасов//


Конечно, конечно......
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