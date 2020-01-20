Цитата: abaika95:

Вот теперь думаю стало понятно что руководитель ЦЗПП г. Рудного не защитой потребителей озабочен) а просто от того что не любит местных "свинорылых папуасов и пигмеев" которые кичатся ещё "своим суверенитетом" и занят своей деятельностью

Где я что-то о населении и потребителях написал? Папуасы и пигмее - носители идеологии вот такового вот суверенитета - сами без всех разберёмся, что хотим, то и делаем ибо это сугубо наше внутреннее дело, нечего к нам лезть со своим инструментарием международной правовой защиты (забыв, что у самого такого суверенного государства есть ещё и международные обязательства в области защиты прав и свобод человека причём как раз таки на международном уровне).



У меня вообще-то мухи отдельно, котлеты отдельно всегда. А своё личное отношение к коррупционерам и ворам никогда не скрывал, да и к этой всей власти в целом тоже не скрывал и не скрываю. Что не понятного? Мысль у меня простая. После развала СССР под видом строительства рыночной экономики более или менее работающую построили на бытовом уровне, а чуть выше - воровскую, грабительскую, кумовскую, какую угодно, но не рыночную точно. Отсюда и проблемы остальные в других сферах, в том числе и правоохранительной. Кого-то такое положение дел внутри собственной страны не устраивает.



Ну а что происходит сейчас - это и так очевидно, под видом борьбы с экстремизмом борются непонятно с чем, по сути со своими оппонентами из того же населения власть и борется, с обыкновенным инакомыслием - думаете не правильно, думать и считать правильно надо вот так вот...



Вы сами же написали, ... - плодя при этом мучеников. При этом такая страна во всеуслышание заявляет, что желает членствовать в Совете ООН по правам человека. Видимо, всё хорошо у себя с правами человека (смотря особенно на вот такие вот позорные судилища и систематическое игнорирование Казахстаном требований Комитета ООН по правам человека). Что? Уже пора в члены Совета ООН, других учить, как надо и как правильно?))))



Так что папуасы и пигмее, если не понятно, что я имел в виду - это обыкновенные варвары, то бишь Карфаген...)))) А у нас варвары далеко не все, что у нас все являются папуасам и пигмеями я вот точно не писал. Но на нас на всех из-за каких-либо конкретных действий наших же властей другие страны вполне могут смотреть, как на варваров обыкновенных, папуасов и пигмеев - та же самая свободная Франция... Проще говоря, мы все можем выглядеть такими в глазах цивилизованных стран. Что-то не так? Не можем и не выглядим разве?