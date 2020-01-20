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§ NG.kz
Дачный домик сгорел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в дачном обществе Геолог произошел вот такой пожар, сгорел домик. Домик находился рядом с железной дорогой.
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§ drakon
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может искра - от пароваза... :lol: :-o
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§ сайлау курманов
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои квартиранты что прошлый год я переселил из дач, особенно его жена рассказала как они с брошенных участков дрова готовили, вход шло все что горит, когда разберут крышу и полы как будто точно был пожар
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* alex_60
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7043
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего он не сгорел.
если бы сгорел,стропила на крыше бы сгорели.
из дерева они, а не железные.
разобрали просто, как уже сказали выше.
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