Цитата: alex_60:

Зима должна быть зимой, а не с дождями и мокрыми дорогам

Конечно,сидя в уютной квартирке и выходя из дома только в ближайший супер за пивком,можно рассуждать,что зима должна быть зимой.

А мне продукты и фрукты каждый день возить и морозы с метелями вообще нафик не нужны,то из дома с утра не выедешь,то потом по городу не проедешь,про складскую после метелей я вообще молчу,а потом вечером ещё дома всё чистить.

Цитата: alex_60:

Кому нормальная зима не в радость- Племя чумба-юмба готова принять вас.

Я бы с удовольствием пожил где нибудь в Тае,там наших много кстати зимует.