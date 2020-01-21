/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названы нарушения и проблемы Bek Air		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Названы нарушения и проблемы Bek Air
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После крушения рейса Bek Air 27 декабря 2019 года AAK приостановила действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Отмечается, что это решение обосновано тем, что за последние три года в авиакомпании имели место два крупных происшествия.
Читать новость

§ Дантист
Re: Названы нарушения и проблемы Bek Air
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.01.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему такая проверка не проводилась до катастрофы? Значит между катастрофами эта самая администрация в потолок плевала что ли? Их самих надо привлекать. И в турму.
Профайл

§ Butch
Re: Названы нарушения и проблемы Bek Air
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здесь следует принять меры для улучшения процесса подготовки кадров, чтобы все экипажи были должным образом обучены правильной эксплуатации самолета.

Очень любопытное утверждение на фоне прочих, намекающих на технически неудовлетворительное состояние самолётов компании. Пилоты на ЭТОМ летали, и летали немало, до происшествия. Значит они справлялись с пилотированием самолетов в подобном техническом состоянии.
Не знаю. В моём понимании подобное высказывание это всё-равно что сказать что водитель автомобиля без АБС имеет худшую подготовку чем водитель ездивший только на автомобилях с АБС. Или с любой другой системой безопасности призванной заменить собой необходимость навыков человека.
Профайл

§ Тот самый
Re: Названы нарушения и проблемы Bek Air
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во-первых, было установлено, что Bek Air не смогла контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета


Цитата:
Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и т. д., которые применимы ко всем самолетам.


Никто и не удивился, правда? По дорогам ездят машины с фиктивными техосмотрами, выбитыми катализаторами. В воздухе самолёты замученные до полного мяу в других странах и проданные сюда, хоть бы проверки предполётные проходили нормально. И это нет.

Есть курс один, самолёты Scat по нему поворачивают, взлетают и заходят на посадку прямо над Карбышева-автовокзалом-Астыкжаном. Ввиду последних событий есть опасения, что может и упасть.
Профайл

§ Тот самый
Re: Названы нарушения и проблемы Bek Air
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Значит они справлялись с пилотированием самолетов в подобном техническом состоянии.


Это наверное про предполётную подготовку:
Цитата:

Во время изучения видеодоказательств в аэропорту Алматы было выявлено, что экипажи Bek Air, готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна.


т.е. они (по незнанию или нежеланию) перед вылетом даже не всегда проверяют, что у самолёта всё нормально с крыльями. Противообледенительную обработку они также не делали в этот раз.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 3
Всего: 198

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх