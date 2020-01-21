Цитата: Butch:

Значит они справлялись с пилотированием самолетов в подобном техническом состоянии.



Это наверное про предполётную подготовку:

Цитата:

Во время изучения видеодоказательств в аэропорту Алматы было выявлено, что экипажи Bek Air, готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна.



т.е. они (по незнанию или нежеланию) перед вылетом даже не всегда проверяют, что у самолёта всё нормально с крыльями. Противообледенительную обработку они также не делали в этот раз.