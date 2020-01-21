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≡ Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное слушание уголовного дела в отношении бывшего директора торгового центра "Астыкжана" Виталия КИМА, который обвиняется в том, что избил в гаражном кооперативе пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА, прошло в суде № 2 Костаная сегодня.
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§ maxsaf
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.

А департамент добропорядочности - смог :-o :oops: :lol: 8-)
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* drakon
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18371
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
добропорядочности - смог

Шевцову, в Департамент надо - обратиться.
Там ему помогут - обосновать и на 10 млн... :-o :oops:
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§ Тот самый
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая драка получилась. Почти Головкин :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18371
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Почти Головкин

Только вот, чемпион - платит... :lol: :-o
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§ лимон
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.01.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в данном случае судья не может на своё усмотрение сумму компенсации "утвердить"? если они не договорятся, сколько такой процесс повторяется?
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* abaika95
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2787
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог//



А 2 млн смог бы?) Да тоже нет

К чему все это было? Ким же сразу предлагал деньги,нет возню устроили)
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