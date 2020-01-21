abaika95 Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2787

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:14 Цитата-//Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог//







А 2 млн смог бы?) Да тоже нет



К чему все это было? Ким же сразу предлагал деньги,нет возню устроили)