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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2785
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Че это? Кто знает?/



Бывший пионер лагерь)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот увеличил.


похоже трактором кто-то "нарисовал"
в америках часто рисунки на полях с пшеницей например
выкашивают,потом с нло связывают.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: и ты уже был в это время в эфире кстати.
Модер слишком быстро почикал. Опять что-то оригинальное про барсуков? ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Опять что-то оригинальное про барсуков? ))


на те же грабли не буду пока.
жду ответа.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Смех продлевает жизнь

100процентно этому окружению он жизнь продлил
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Там один, во втором ряду справа, бесстрашный ))
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