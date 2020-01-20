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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как испортить людям настроение на выходных

Цитата:
alex_60:
к радости некоторых поуехавших.

Закон сохранения настроения знаете? В одном месте оно падает - в другом поднимается ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Абайка, только в Алматы работают 7 гейклубов...

Если бы не открытая неприязнь - было бы наверное 70 :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2782
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если бы не открытая неприязнь - было бы наверное 70//




Вы тогда вернулись бы к нам??))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4584
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.01.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождался Сталкера Масюнька
Вприпрыжку с распростёртыми обьятиями рванул :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
распростёртыми

А вы поди уж и не помните, что такое обьятья. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы тогда вернулись бы к нам??))

Зачем? Мне и отсюда весело наблюдать за вами )))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2782
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/чем? Мне и отсюда весело наблюдать за вами/



Ну понятно в наш то колхоз) у вас наверно тыщ пять гейбаров на километр) и все надо посмотреть) цивилизация))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у вас наверно тыщ пять гейбаров на километр)

Если б не вы - как бы я такое узнал вообще? ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весело тут у вас сегодня однако. Мало того, что ветку учителей зафлудили до ЛГБТ,
Так ещё и сюда перебрались :lol: Может тоже пора законы принимать соответствующие 8-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Весело

----Смех( как и с*кс) - Продлевает жизнь !?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А иногда - укорачивает ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
укорачивает

----Что именно ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 нет - скучно как то ??
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Что именно ??

жизнь. 8-)
Смех продлевает жизнь, но
иногда если не над тем смеёшься,
может и сократить значительно :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

---Давайте ж правильно смеяться , чтоб жизнь свою продлить!!
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