Сталкер Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в... #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 417

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:55 На видео полицай орёт и ручонкой своей дёргает - "Обращения делайте на улице. Это административное здание - здесь не надо обращаться"... Главное, чтобы народ этот тезис поддержал и обратился к ним, как желает этот экземпляр - на улице, так сказать, по всем правилам уличных обращений!...))))



Какая на фиг свободная Франция может быть авторитетом для каких-нибудь пигмеев или папуасов?)))) У них же суверенитет, у пигмеев и папуасов... Во как! /палец вверх/ Для них внутренние дела племени - сугубо внутренние, там тоже о международных инструментах правовой защиты не слышали и знать не знают. Ибо всё сами)))) Ну на них так и смотрят все остальные - как на пигмеев и папуасов, чо с них взять то? Только они не претендуют и не заявляют на весь мир свои притязания на что-либо. Например, они не просятся в Совет ООН по правам человека, ибо знают, что низззя туда со свиным рылом, да в калашный ряд!)))) И они не учат, кстати, других борьбе с той же коррупцией! В отличие от местных пигмеев и папуасов



А так, PS - Карфаген должен быть разрушен!...))))