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≡ Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
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§ Тимур Гафуров
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Всегда пожалуйста конечно, но...

И снова исправил. Спасибо.
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§ Rexyn
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 182
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 20.01.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
верните комбинацию Ctrl+Enter


Сервис, который предоставлял такую возможность встраиваться в сайт и отправлять ошибки комбинацией Ctrl+Enter перестал работать и нам пришлось убрать его скрипты.

Но мы посмотрим, что можно сделать.
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§ Кушмурунец23
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.01.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А кто же для вас - авторитет? Зимбабве?...

Да, Зимбамбабмамба именно для нас авторитет :lol:
А, что? Прикольно же? :lol:
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Франция для нас что теперь,авторитет в вопросах нашей внутренней политики?)

Важно, кто вы для Франции.))
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Абайки поуехавших форумчан автоматом в двк записывают, или для этого надо еще и "Свободу политзаключенным" тут где-нибудь написать? :lol:
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§ drakon
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Свободу политзаключенным" тут где-нибудь написать?

Макс, ты просто пустой ватман возьми,
сфотайся и тут - выставь фото... :lol: :-o
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, Зимбамбабмамба именно для нас авторитет А, что? Прикольно же?//




Ну вот а ещё возмущаемся чё у нас мышление такое отсталое когда даже журналисты по Зимбабве тащатся)


Для меня всегда модель Ататюрской Турции была ближе,думал по ее пути пойдет Казахстан) ан нет,люди любят Зимбабве- прикольно же,ну любите дальше)



Цитата-//Важно, кто вы для Франции//


Кусок мяса

Как и для всех "друзей" и партнёров)



Цитата-//Абайки поуехавших форумчан автоматом в двк записывают//


Какие Абайки?)

Я один здесь! (отрывок:зелёный слоник)

А поуеховших куча

Или не,лучше кучка) могучая)
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие Абайки?) Я один здесь!

Один здесь, двое там и т.д. итого где-то еще как минимум 94 бегают, в темных очках :lol: :lol:
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один здесь, двое там//




Ладно Витал еще наш) и серый) он просто вид делает некомпетентного) а так позывной у него Абайка 56)
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