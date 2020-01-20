ACROS Re: Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 153

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:25 Цитата: aodhan:

Или ТК РК на педагогов не распространяется?





Мне , лично кажеться, что наряду с принятием особого Закона "О статусе педагога" нужно принять особый Закон " О статусе медика" или "О статусе инженера"; или совсем актуальный закон "О статусе сантехника" - что бы не дискриминировать НИ ОДНУ профессию. Чем педагог ЛУЧШЕ или СОЦИАЛЬНЕЙ НУЖНЕЕ чем медик или же САНТЕХНИК ??

".....мамы всякие важны, мамы всякие нужны...."

Что то правительство в последнее время дискриминирует одну группу перед другой группой. Например: простых матерей перед многодетными матерями; или же добросовестных заёмщиков ЧАСТНЫХ банков перед заёмщиками с низкой заработанной платой и с плохой кредитной историей;