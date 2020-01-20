abaika95 Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2773

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:40 Цитата-//Да, Зимбамбабмамба именно для нас авторитет А, что? Прикольно же?//









Ну вот а ещё возмущаемся чё у нас мышление такое отсталое когда даже журналисты по Зимбабве тащатся)





Для меня всегда модель Ататюрской Турции была ближе,думал по ее пути пойдет Казахстан) ан нет,люди любят Зимбабве- прикольно же,ну любите дальше)







Цитата-//Важно, кто вы для Франции//





Кусок мяса



Как и для всех "друзей" и партнёров)







Цитата-//Абайки поуехавших форумчан автоматом в двк записывают//





Какие Абайки?)



Я один здесь! (отрывок:зелёный слоник)



А поуеховших куча



Или не,лучше кучка) могучая)