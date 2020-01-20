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§ NG.kz
Казахстан запретил экспорт живого скота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан запретил экспорт живого скота. В ведомстве отметили, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию.
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§ Я
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднимем цены на на энергоносители и снизим закупочные на мясо. Принесет ли это пользу и кому ?
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§ maxsaf
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы экспорт планшетов не запретили)
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§ сайлау курманов
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3434
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.01.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я просто в шоке! Широкая степь не вскормила проживающих в ней народонаселение, да при желании можно кормить всю Европу и других, оказывается самим не хватает. Кошмар куда катимся
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§ maxsaf
Казахстан запретил экспорт живого скота
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Вы только пожалуйста замминистру с/х отпускные не урезайте. Он правда старался.))
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§ ACROS
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы только пожалуйста замминистру с/х отпускные не урезайте. Он правда старался.))


Это не к Сайлау, это к начальнику Департамента ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ, который с пеной на губах доказывал что зам.министра эти деньги получил за достойную работу и что бы он не ходил с протянутой рукой.
Бизнес идёт туда ГДЕ ДЕНЬГИ. Они продали скот живьем за рубеж: значит ИМ так ВЫГОДНО. Значит государство, в лице того же пресловутого зам.министра сельского хозяйства НЕ СОЗДАЛО им УСЛОВИЯ для ВЫГОДНОГО выращивания и ВЫГОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ скота ТУТ в Казахстане.
Вопрос: тогда за какую это "эффективную" работу зам.министра сельского хозяйства получает столько ХАЛЯВНОГО бабла; бабла с нашего кармана, кармана НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ???
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§ maxsaf
Казахстан запретил экспорт живого скота
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Это не к Сайлау

Это как раз к Сайлау. Он - народ. Он решает, сколько кому платить. И сколько еще департаментов с веселыми названиями создать :lol:
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§ ACROS
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
народ. Он решает, сколько кому платить.


К сожалению, это не у нас. У нас (кто то) решает: кому списывать долги банкам за счёт НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ; кому то НАЛОГИ на три года списать и много еще примерно такого, без консультации с народам, то есть с Сайлау.
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§ dvb
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 20.01.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже немного смешно. Раньше плакались, что Москва съедает все местное мясо,
но сечас все изменилось - теперь уже все увезли и съели узбеки
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