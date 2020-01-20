Цитата: maxsaf:

Вы только пожалуйста замминистру с/х отпускные не урезайте. Он правда старался.))



Это не к Сайлау, это к начальнику Департамента ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ, который с пеной на губах доказывал что зам.министра эти деньги получил за достойную работу и что бы он не ходил с протянутой рукой.

Бизнес идёт туда ГДЕ ДЕНЬГИ. Они продали скот живьем за рубеж: значит ИМ так ВЫГОДНО. Значит государство, в лице того же пресловутого зам.министра сельского хозяйства НЕ СОЗДАЛО им УСЛОВИЯ для ВЫГОДНОГО выращивания и ВЫГОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ скота ТУТ в Казахстане.

Вопрос: тогда за какую это "эффективную" работу зам.министра сельского хозяйства получает столько ХАЛЯВНОГО бабла; бабла с нашего кармана, кармана НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ???