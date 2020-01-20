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≡ "Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37815
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об обстоятельствах гибели сотрудника патрульно-постовой службы Костанайского района Дархана Базрбаева, который получил смертельный удар ножом в грудь при задержании пьяного дебошира, сообщили сегодня, 20 января, на брифинге в департаменте полиции области.
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§ Fasd
Re: "Почему погибший сотрудник не применил табельное...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 20.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бронежилет в багажнике был почему не одели.Или как всегда положились на авось пьяный уложим быстро.
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§ Я
"Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайского района Дархана Базрбаева
Дальше пишете фамилию по-другому.

[Исправлено: Я, 20.01.2020 - 18:45]
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