Nikola_Esil Re: Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 38

Регистрация: 06.11.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:30 Цитата: заберёт моё изжившее себя авто, так??

Нет, бесплатно его не заберут)) Утиль сбор подразумевает под собой утилизацию автомобиля и всех его компонентов. Т.е. Вы доставите его в пункт приема и там его БЕСПЛАТНО утилизируют. А заплатив Утиль до регистрации Вы экономите деньги, ведь сегодня оплата составляет 927 тыс. теге, а через 7 лет (согласно срока полезного использования авто) он уже будет составлять 1,5-2 млн. По крайней мере так красиво рассказывают Чиновники