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§ NG.kz
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37815
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 2016 года взимается обязательный утилизационный сбор за ввоз автомобиля в страну. В зависимости от объема двигателя и типа автомобиля он составляет от одной тысячи до 14 тысяч долларов.
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* ACROS
Re: Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020...
ACROS


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Сообщений: 148
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто мне может обьяснить: для чего он нужен, УТИЛЬ.СБОР??
Завтра, когда машина станет совсем старой и негодной, по моему звонку приедет некая служба и молча и БЕСПЛАТНО ( потому что я уже заплатил утиль.сбор до регистраций ) заберёт моё изжившее себя авто, так??
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§ Nikola_Esil
Re: Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 20.01.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заберёт моё изжившее себя авто, так??

Нет, бесплатно его не заберут)) Утиль сбор подразумевает под собой утилизацию автомобиля и всех его компонентов. Т.е. Вы доставите его в пункт приема и там его БЕСПЛАТНО утилизируют. А заплатив Утиль до регистрации Вы экономите деньги, ведь сегодня оплата составляет 927 тыс. теге, а через 7 лет (согласно срока полезного использования авто) он уже будет составлять 1,5-2 млн. По крайней мере так красиво рассказывают Чиновники
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* ACROS
Re: Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
так красиво рассказывают


Цитата:
Nikola_Esil:
доставите его

Цитата:
Nikola_Esil:
БЕСПЛАТНО утилизируют


Всё равно не понял: зачем мне этот геморрой с доставкой и прочими делами - в деревне приглашу мужиков с "низкой социальной ответственностью" и они за пять минут отарабанят этот хлам к ребятам с гор, принимающих металаллом, или же продам по запчастям. А как работает утиль.сбор в отношении масел, др. жидкостей??
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