Цитата: Vit:

Жив, здоров. Всем привет загонял. До нового года общался. У Лили надо спросить, она с ним часто общается)))

Цитата: Coopidon:

Дел много, Кайреке!



Очень, искренне рад, что Купидон объявился и ОМ до Нового года нам весточки передавал, а-то пропали без вести.



Виталя, Лиля ничего не скажет. Вообще этот ОМ, по моему не такой уж и простой как мы. Помню на форуме ты отмечал, что он скользкий или мутноватый. Хорошо, что он в добром здравии, отмечал, что у него мечта - взрослый лисапед купить, говорил в детстве на трёхколёсном катался, возможно и приобрёл.