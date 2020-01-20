Цитата: Время для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего распорядка и время перерыва на обед не должно быть менее 30 минут



Зачем это отражать в правилах, когда трудовой кодекс РК об этом изначально гласит. Или ТК РК на педагогов не распространяется?