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§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2390
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос редакции: вы с ним не поссорились случайно?
Что за детский сад, maxsaf :lol: Как вы себе это представляете? Редакция, ссорящаяся с пользователями - это было бы странно. Не в песочнице же. Насколько я помню, Сталкер был недоволен модерацией в каком-то конкретном случае. Ну на то и модерация, чтобы регулярно кто-то чувствовал себя недовольным. В правах пользовательских он не поражен, правила нарушает редко. У нас к нему претензий нет
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