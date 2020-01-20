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≡ Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
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§ Тимур Гафуров
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Всегда пожалуйста конечно, но...

И снова исправил. Спасибо.
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* Rexyn
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 182
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 20.01.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
верните комбинацию Ctrl+Enter


Сервис, который предоставлял такую возможность встраиваться в сайт и отправлять ошибки комбинацией Ctrl+Enter перестал работать и нам пришлось убрать его скрипты.

Но мы посмотрим, что можно сделать.
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