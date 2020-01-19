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≡ Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37812
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечают аналитики, расчеты минимальной заработной платы в странах мира выглядят по-разному. Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновался на последнем, 54-м месте.
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* Тот самый
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: а тот самый какие то 33,4 привел


Да я как услышал про 150%, от радости разделил на 28000, а не на 42500 ))) 33,4% - обратное, была МЗП в 2018-м меньше, чем в 2019-м на 33,4%.

А так всё верно, на 50% увеличивали в 19м году. А в 2020-м не подняли.
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* Butch
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.01.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну вот, теперь с циферками разобрались. Просто, сами наверное понимаете, 150%, даже для нас это слишком пафосно ;-)
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* Тот самый
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще странно конечно, даже официальная инфляция 5,4% была в 2019-м, хотя бы на эту сумму они должны поднимать минималку.
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§ Vit
Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После всех этих рейтингов, смешно вспоминать лозунги про 10ку или 30ку. Тут для начала хотя бы оторваться от дна, что ли.))) :lol:
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* drakon
Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18354
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тут для начала хотя бы оторваться от дна, что ли.)))

Минималка в 101 €, это уже - много... :lol: :-o
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