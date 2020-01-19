Тот самый Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 359

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:04 Цитата: alex_60: а тот самый какие то 33,4 привел



Да я как услышал про 150%, от радости разделил на 28000, а не на 42500 ))) 33,4% - обратное, была МЗП в 2018-м меньше, чем в 2019-м на 33,4%.



А так всё верно, на 50% увеличивали в 19м году. А в 2020-м не подняли.