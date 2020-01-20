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§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37812
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
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§ abaika95
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циркачи)


Цитата-//Высший суд Франции признал ДВК мирным политическим движением//


А Франция для нас что теперь,авторитет в вопросах нашей внутренней политики?)
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* drakon
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18354
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Франция для нас что теперь,авторитет в вопросах нашей внутренней политики?) Профайл

А кто же для вас - авторитет? Зимбабве?... ;-)
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§ Yorik
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 849
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий видимо очень торопился выдать статью? Ошибка на ошибке, глаз режет. Журналист не должен писать как abaika95, я так считаю :-x
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А кто же для вас - авторитет? Зимбабве?.//




Ну если вы считаете Зимбабве авторитетной страной для подражания то это ваше право)

Для меня они в вопросах нашей внутренней политики как и Франция....
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Журналист не должен писать как abaika95, я так считаю//




Согласен) журналист пейсатель
Мы чейтатели)
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* директор пляжа
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чел в очках на первой фото :lol: :lol:
типичный ...
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§ Сяоми
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Сяоми


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 20.01.20 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
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§ Тимур Гафуров
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 482
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ошибка на ошибке, глаз режет.

Исправили. Спасибо
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* drakon
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18354
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
чел в очках на первой фото :lol: :lol: типичный ..

КНБешник? Я тоже так - подумал... :lol: :oops:
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§ Vit
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы че не узнали нашего Абайку?)
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вы че не узнали нашего Абайку?)//


Пишет человек у которого Ава точь в точь мужик на фотке) только тому еще шляпы не хватает)
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§ Butch
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
типичный ...

Потребитель художественных фильмов про шпиёнов?
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