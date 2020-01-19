Мурзилка Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 115

Регистрация: 24.02.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:50 Цитата: Козлов я:



Ух ты, какая осведомленность... И если что, они каждый день рискуют своей жизнью, а не только в определенные моменты.