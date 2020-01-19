pro100tak Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 439

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:56 Цитата: maxsaf:

и номер карточки, куда деньги скидывать.

А это, извольте, ни за что не смогу . Вы разве не в курсе, что мы по уровню развития технологий не где-то на сотых местах. Мы обогнали даже тех, кто обеспечивает какой-то наш платежный баланс, превышение чего-то над чем-то. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-oboshel-italiyu-kitay-reytinge-tehnologicheski-389045/. С таким уровнем развития технологий производств или чего еще, не знаю, правда, чего именно, Вы слишком много просите . Завтра кто-то там чего-то слямзит, а я буду одним из подозреваемых .Нет уж



[Исправлено: pro100tak, 20.01.2020 - 05:57]