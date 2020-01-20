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≡ "Слегка перепутали" - таблички врут на автобусных остановках Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Слегка перепутали" - таблички врут на автобусных остановках Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатель под ником Nur прислал нам видео остановки на ул. Хакимжановой, расположенной недалеко от пересечения с ул. Алтынсарина. И мы тоже удивились.
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§ Victor Yang
Re: "Слегка перепутали" - таблички врут на автобусных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12386
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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