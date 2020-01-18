Цитата: сайлау курманов:

Вся проблема в том что работающих катастрофически мало, а пенсионеров как грибы после дождя

Данные за 2018-й год, староваты, но картину всё-равно отражают. В Германии пенсионеров 38.8% населения, в Казахстане 11%. Как это объясняет отличия в заработной плате, не в пользу последнего, того же парикмахера?

Цитата: elektron:

Ну это так, утрирую малость

Это не "малость" а совсем мимо При всех равных условиях (затраченные усилия, достигнутые результаты) доход в разных странах различен, того же адвоката.