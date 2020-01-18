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§ NG.kz
ИВАНОВ: Производительность праздности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вообще рассчитывается стоимость труда, товаров и услуг? Почему одним запрещено поднимать цены, а другим нет? Откуда берутся скидки, если все учтено и просчитано? Получается, что товар сначала пытаются загнать по завышенной цене, а когда не получается, цены снижают.
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§ Butch
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному?

На этот вопрос, по моему мнению, достаточно хорошо отвечает Григорьев. Российский экономист. В цикле лекций на ютубе.
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§ Victor Yang
ИВАНОВ: Производительность праздности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12386
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Экономикс" Макконнелла и Брю ответит на все вопросы. Достаточно той части, где описывается равновесная цена.
Зачем публиковать подобные глупости?

[Исправлено: Victor Yang, 18.01.2020 - 11:49]
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§ сайлау курманов
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3433
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся проблема в том что работающих катастрофически мало, а пенсионеров как грибы после дождя. Думаю для стимулирования деловой активности налоги следует понизить в два раза и столько же убавить пенсии у тех кто получает больше сто тысяч и зарплаты у чиновников, предлагаю платить им по конечному результату.
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§ elektron
ИВАНОВ: Производительность праздности
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному?//
Открою секрет, даже в пределах одной страны люди одной и той же профессии зарабатывают по разному. И это логично.
Вот один адвокат проигрывает все дела в суде, другой выигрывает. Естественно доход разный. Ну это так, утрирую малость ;-)

[Исправлено: elektron, 18.01.2020 - 07:01]
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§ Butch
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Вся проблема в том что работающих катастрофически мало, а пенсионеров как грибы после дождя

Данные за 2018-й год, староваты, но картину всё-равно отражают. В Германии пенсионеров 38.8% населения, в Казахстане 11%. Как это объясняет отличия в заработной плате, не в пользу последнего, того же парикмахера?
Цитата:
elektron:
Ну это так, утрирую малость

Это не "малость" а совсем мимо :-) При всех равных условиях (затраченные усилия, достигнутые результаты) доход в разных странах различен, того же адвоката.
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§ elektron
ИВАНОВ: Производительность праздности
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Это не "малость" а совсем мимо

Пордонте, я же упомянул:Цитата:
elektron:
Открою секрет, даже в пределах одной страны

:lol:
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§ pro100tak
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.01.20 - 04:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Зачем публиковать подобные глупости?

Посыл статьи понятен, но все как-то на уровне начальной школы. Второй и третий абзацы снизу ни к чему, зряшные абсолютно. Они то ли с претензиями на что-то, то ли для pro100 бла-бла. И если второй вариант (для бла-бла) еще как-то можно было бы понять, то для первого походу матчасти не хватает.
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§ Victor Yang
ИВАНОВ: Производительность праздности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12386
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.01.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
но все как-то на уровне начальной школы.

Я всё не мог найти точных слов. Именно так - на уровне начальной школы.
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§ ACROS
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...//назрел вопрос более справедливого перераспределения ресурсов//....
Почти по Булгакову: ".....ОТОБРАТЬ и ПОДЕЛИТЬ...."Швондер.
Согласен: глупая и БЕЗВКУСНАЯ статья - так, лишь бы что то написать, как бы отметиться.
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§ Маркс
ИВАНОВ: Производительность праздности
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.01.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Достаточно той части, где описывается равновесная цена.

Ну и причем здесь равновесная цена? А-а-а, понял, это первое, что встретилось в Википедии. Или кому-то в послеобеденном сне приснилась конкуренция? А Может уже пора снять розовые очки и увидеть мир таким, какой он есть, а не каким его описывал друг двоечник, сосед по школьной парте.
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§ Victor Yang
ИВАНОВ: Производительность праздности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12386
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
лишь бы что то написать, как бы отметиться.

Я думаю что это образ мыслей такой - простые вопросы кажутся сложными. Не знаком человек с рыночной экономикой. И не хочет знакомиться, видимо.
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§ Маркс
ИВАНОВ: Производительность праздности
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Почти по Булгакову: ".....ОТОБРАТЬ и ПОДЕЛИТЬ...."Швондер.

А Вы не заметили, что это как раз и есть основной закон капитализма. Может быть, Булгаков этой фразой просто постебался над примативизмом, вложив ее в уста Швондера.
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§ Маркс
ИВАНОВ: Производительность праздности
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я думаю что это образ мыслей такой - простые вопросы кажутся сложными.

Кстати, такой же проблемой был озабочен Гитлер, выступая с речью перед Рейхстагом 30 января 1939 года. Ты же не будешь считать его глупее себя:
"Но, в этих обстоятельствах, германская система обмена, подразумевающая обмен равной части честного труда на такую же равную часть, более порядочна, чем практика выплат в валюте, которая через год девальвируется на столько-то и столько-то процентов."

Ну и чтобы два раза не вставать, объясни мне с точки зрения твоей теории или Макконнелла и Брю, почему иностранные рабочие на наших предприятиях получают больше местных за ту же самую работу?
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