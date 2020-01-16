Цитата: maxsaf:

Но есть хоть один довольный ?? Да , конечно ! Кто ?? См. фото

//пока известно, что будет произведен ремонт дорог//

Ну хотя бы так . И у кого будет или кого будет ... центральная канализация - возможно будет как в Венеции. Средств на это не имеется и не совсем понятно. Есть средства производства для дорог.