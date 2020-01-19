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§ NG.kz
Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечают аналитики, расчеты минимальной заработной платы в странах мира выглядят по-разному. Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновался на последнем, 54-м месте.
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§ maxsaf
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5030
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять заказной рейтинг? ))
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§ drakon
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18351
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Опять заказной рейтинг? ))

Да, все дружат против Казахстана... :lol: ;-)
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§ Coopidon
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.01.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато по росту ВВП на душу населения, аш на 52 месте, опережая Россию, Турцию и Куалу Лумпур.
8-)
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§ pro100tak
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
pro100tak


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Сообщений: 438
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.01.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да уж. Создается впечатление, что страны, которые бессовестнейшим образом якобы впереди планеты всей, как-то покупают свои места в этих рейтингах, чтобы показать всему миру - да, мы, блин, дескать, обойдемся без всяких ископаемых. А тут еще мы из-за каких-то учителей, медиков, жителей сел и деревень плетемся на последнем месте. Вы почему так портите картину по средней ЗП? Или вы хотите сказать, что не только по росту, а и по размеру минимальной ЗП мы на последнем месте? Вечно эти сельчане, учителя, медики и др пр на что-то намекают.
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§ maxsaf
Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5030
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
бессовестнейшим образом якобы впереди планеты всей

Ну и вы покупайте тогда. Я даже для вас могу узнать сколько это стоит, и номер карточки, куда деньги скидывать. :lol:
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