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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.01.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы правы, я не должен был спрашивать.

----ВЫ про что это ??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5029
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

#7965
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.01.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Мой #7978 - про другое , к вам не имеет отношения .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#8767 .
там смешно.
но попозже.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 20:45]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5029
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Думал,что ваш пост тоже про анонимность, так или иначе. Ну нет так нет.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Цитата: Butch: Нет, не я.

Вот что интересно. Это ведь не просто забавная картинка с надписью. Это же человек двустишие таким оригинальным образом составил. Просто замечательно! И даже если там и задумывался подтекст с отсылкой к персоналиям. Всё равно замечательно!
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8831
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Жив, здоров. Всем привет загонял. До нового года общался. У Лили надо спросить, она с ним часто общается)))
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.01.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Походу, никто не знает, вечером появлялся, днём скорее всего работает. Возможно болтается наверное где-то.

Дел много, Кайреке!
Транпу интычмент надо было дать, правительство в Ресейге, Павлодар надо переименовать.
Неуспеваю.
8-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.01.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Дел много... Неуспеваю
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