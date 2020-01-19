Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37384?1579431557 За рынком стоят местные безработные их сегодня слишком много и каждый надеется что-то заработать. Их оптизму можно позавидовать, одни бурно что-то обсуждают, другие режутся в карты.Источник:

Безработные с утра уже замутили что нибудь,поэтому они такие жизнерадостные.

Цитата: Victor Yang:

То есть, они не смогли рассчитать расходы и на праздники пили и ели как в последний день?

Ну да,каждый год одно и то же,надо шикануть один день в году, так что бы потом ещё месяц ,жрать нечего было.