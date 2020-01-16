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≡ Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2 января райцентр Костанайского района живет с новым названием и новым статусом. Указ президента РК, утвердивший эти изменения, породил множество вопросов о том, как они будут реализованы на практике. Об этом «НГ» спросила у акима города Тобыла Адиля УМУРТАЕВА.
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§ Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Спасибо большое,но это ведь фото ,очень хотелось бы увидеть нормальный генплан который можно увеличить ,прочитать все обозначения и.т.д.
разве генплан не должен быть на сайте акимата кустанайского района?Почему его там нет?
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§ Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Писал же в другой ветке,обратитесь в ваш акимат,отделы строительства,земли или архитектуры там по идеи должны быть)

Это генплан посёлка,теперь уже города и он должен быть на сайте,что бы каждый желающий мог посмотреть.
Вы как себе представляете эту процедуру обращения.
Прихожу я в отдел строительства ,спрашиваю генплан мне достают кучу талмутов и сижу там посреди отдела рассматриваю всё это.
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§ ACROS
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.01.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно негласному табели о ранжирах, на совещании у акима области, аким города Тобыл, будет сидеть последним среди городских акимов, после акима Аркалыка, но впереди акима Костанайского района. А, аким Костанайского района, будеть скромно сидеть после акима города Тобыл, но первым среди акимов сельских районов.
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§ abaika95
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы как себе представляете эту процедуру обращения.Прихожу я в отдел строительства ,спрашиваю генплан мне достают кучу талмутов и сижу там посреди отдела рассматриваю всё это.//




Вполне отчётливо представляю) они же как-то работают с этим генпланом значит он должен быть у них в цифровом формате,придёте они вам скинут на флешку) ну если даже нет в цифровом,сделают копию) во всяком случае должны)
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§ Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вполне отчётливо представляю) они же как-то работают с этим генпланом значит он должен быть у них в цифровом формате,придёте они вам скинут на флешку) ну если даже нет в цифровом,сделают копию) во всяком случае должны)

тем более если есть цифровой вариант,тогда что мешает разместить всё это на сайте для всеобщего пользования?
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§ abaika95
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тем более если есть цифровой вариант,тогда что мешает разместить всё это на сайте для всеобщего пользования?//



(Разводит руками) не знаю,цифровая цивилизация медленно продвигается,либо как у нас часто бывает,начальство такого приказа не давало а подчиненным оно и нафиг не надо) хотя не буду голословно утверждать,может нет у них в цифровом формате этого генплана)
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§ Тот самый
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тем более если есть цифровой вариант,тогда что мешает разместить всё это на сайте для всеобщего пользования?

Если ЭЦП есть, можно подать обращение с просьбой предоставить генплан здесь https://egov.kz/wps/myportal/Esedo или здесь https://dialog.egov.kz/ вроде без ЭЦП можно
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§ Серый волк
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11085
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.01.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще кстати можно поздравить единственного пользователя из Затобольска Добринцова. :lol:
В случае объединения с городом вероятнее всего на сцену бы вышел не прогресс и общий новый генплан развития вокруг Тобола, а вышло бы самое похабное обрубание деревьев. Такая новая территория побарыжить как в городе!
Единственное что удаётся одичавшем акимату костаная.

Им бесполезно приводить примеры, что невозможно разделить например Челябинск и Магнитогорск (ближайшие города) на отдельный город левого и правого берега реки. Даже вернувшись в 1940 это выглядело бы абсурдом.
И точно таким абсурдом будет выглядеть 50 лет спустя это глупейшее решение.
Если конечно от этих древогрызов из акиматов все окрестности не обаркалычатся намного раньше.
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§ peshexod
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.01.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хм,а девушка недели две назад в НН писала что есть у каждого личная) неправда?)

Септик называется, как правило не герметично устроенный, т.е. нечистоты уходят в грунт.
Особенно это заметно у кого есть огород и по весне начинается полив, вода из колодца с запахом общественного туалета.
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§ Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.20 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хм,а девушка недели две назад в НН писала что есть у каждого личная) неправда?)

Центральная канализация здесь появилась когда акимом был Нуралы Садвокасов,ну как появилась одна две ветки ,к которой подсоединили двухэтажки и административные здания.
До этого нечистоты реально лились по улице прям к акимату ,то же самое особенно зимой было по ул Школьной,всё это бежало возле 2 школы,замерзало и снова лилось сверху,в итоге получались такие буро-зелёные ледяные глыбы.
В это трудно поверить,но даже 2 единственные в то время пятиэтажки были подключены к обычному септику ,который надо было откачивать несколько раз в день.В Зтб и по сей есть двухэтажки которые не подключены к центральной канализации.
В частном секторе канализация естественно есть, у каждого своя,не скажу ,что это плохо,в принципе даже удобно.По расходам выходит намного дешевле чем центральная.

[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2020 - 01:30]
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§ Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.20 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Септик называется, как правило не герметично устроенный, т.е. нечистоты уходят в грунт. Особенно это заметно у кого есть огород и по весне начинается полив, вода из колодца с запахом общественного туалета.

У меня центральный водопровод и скважина 25 метров,вода ничем не воняет.
У друзей есть колодцы примерно 10 метров глубиной,никогда вода не воняла.
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§ peshexod
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.01.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У друзей есть колодцы примерно 10 метров глубиной,никогда вода не воняла.

У родственников друга колодец метров 5, дом ближе к лесхозу, воняет каждую весну пока не прокачает несколько дней.
Конечно колодец используют только для полива. Знаю потому что по весне устраиваем баню шашлык там.
А 10 метров это скорее выше к центру, да и горизонты могут быть разные.
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§ Николаич I
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
Николаич I


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Сообщений: 10
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 19.01.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В Тобыле почти везде есть газ, вода, канализации//

Да что за ..!? Может быть в тоболе и есть,а в Затобольске только в самом центре в зданиях и домах, которые можно по пальцам пересчитать, есть такие удобства. Основная часть посёлка не имеет ни воды из трубопровода, ни канализации, и газ, хоть и есть в посёлке, но люди многие не имеют средств провести его в дом! Где взять лям чтобы завести в дом метр трубы от центрального газопровода!? Аким области вроде поднимал такой вопрос, типа посёлки газифицированы, а в дома люди не подводят газ из-за дороговизны проекта и услуг монтажа, поручил разобраться, чем всё закончилось не знаю. Цены вроде те же. Так вот, ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число жителей живут именно в таких условиях. живут и работают в бюджетных организациях, а у них отбирают 25%, типа живёте как в городе. Бред!
Кстати бюджетники были против, но перед тем собранием им рты закрыли, заставляли подписывать какую-то бумажку, согласно которой они не будут возмущаться!
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§ Николаич I
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 19.01.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЦРБ медики обслуживают целый район, что в статусе посёлка, что в статусе города, у них почему отобрали 25%!? Почему они за эти копейки должны обслуживать целый район!? Зарплаты уменьшились, цены поднялись, коммуналка, налоги выросли. Условия, в которых живут люди, остались те же. Для чего они издеваются над людьми, думая лишь о своём кармане? Чего добиваются? Ведь терпение людей не безгранично.
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§ Гога
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.01.20 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Чего добиваются?

----Но есть хоть один довольный ?? Да , конечно ! Кто ?? См. фото
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