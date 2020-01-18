Цитата: Козлов я:

Цитата: Butch: Нет, не я.

Вот что интересно. Это ведь не просто забавная картинка с надписью. Это же человек двустишие таким оригинальным образом составил. Просто замечательно! И даже если там и задумывался подтекст с отсылкой к персоналиям. Всё равно замечательно!