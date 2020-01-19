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§ NG.kz
Про бедных людей в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37805
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моим наблюдениям бедных людей становятся катастрофически много, на днях пробегал мимо каспибанка, его помещение не вмещала толпу, люди стояли снаружи, я решил поинтересоваться что привело сюда столько народу.
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§ abaika95
Re: Про бедных людей в Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Какой-то странный день, ни одного позитива, может мне показалось?//



Приезжайте к нам,сходите в плазу,погуляйте,потом в какую-нибудь кафешку загляните,особенно советую обжорку на первом этаже ЦУМа,в кинотеатр сходите)

Плохое настроение надо лечить впечатлениями)
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§ Козлов я
Re: Про бедных людей в Рудном
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Приезжайте к нам
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§ Victor Yang
Re: Про бедных людей в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.01.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
люди видимо поиздержавшись на праздники пришли просить деньги.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37384

То есть, они не смогли рассчитать расходы и на праздники пили и ели как в последний день?
Цитата:
не торопясь пили чай или играли в карты. Бойкой торговли не наблюдалось.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37384

Январь в торговле - всегда "мёртвый" месяц.
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§ Vit
Re: Про бедных людей в Рудном
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8831
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау здорово тряхануло. У меня такое тоже бывает. Депресняк
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