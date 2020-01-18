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≡ Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37802
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей.
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* maxsaf
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5028
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kostyk777:
Спонсорами данного исследования выступили правительства: Дании, Швеции, Норвегии, Канады Нидерланды...

Инфа - сотка, с канала Хабар? )) А где спонсором выступил Казахстан, не говорят? :lol:
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* abaika95
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы не видели ролик на Басе про будущих казахстанских судей в Германии?//




И что там такого принципиально ужасного?)
Продажное Басе из пальца высосали проблему как всегда)

Что там показано как студенты в пьяном угаре устроили оргию про которые Басе обмолвилась?)-нет

Голышом танцуют?-нет)

Распивают дорогующий алкоголь?)-да нет,просто пиво

Дерутся,нарываются на прохожих,разбили окно?) Да нет,просто веселятся,танцуют,пьют пиво после обучения,все какие-то зажатые,что в этом такого ужасного???

[Исправлено: abaika95, 19.01.2020 - 10:19]
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§ сайлау курманов
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3433
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 не видели ролик на Басе про будущих казахстанских судей в Германии
Очень интересно, скиньте ссылку
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* maxsaf
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5028
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И что там такого принципиально ужасного?)

А я и не говорил, что там есть что-то ужасное, просто поинтересовался, видел ли его Сайлау ))
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* maxsaf
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5028
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

[video]https://youtu.be/DhiPL_JPQZg[/video]

https://youtu.be/DhiPL_JPQZg

[Исправлено: maxsaf, 19.01.2020 - 11:50]
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§ elektron
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4296
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.01.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что в этом такого ужасного???

Да тоже ужасного ничего не увидел. Но вот некоторые моменты заставляют задуматься об адекватности и уровне развития. Для уровня гопников очень даже не плохо
:lol:
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* abaika95
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Для уровня гопников очень даже не плохо/



Ну а кто при распитии пива ведёт себя как Питерский интеллигент?)
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